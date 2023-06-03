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Зеленский заявил, что Украине необходимы 50 батарей ЗРК Patriot

Политика
Зеленский заявил, что Украине необходимы 50 батарей ЗРК Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военным нужны 50 батарей зенитно-ракетного комплекса Patriot. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Украинский лидер проинформировал, что в настоящий момент Киеву переданы две батареи ЗРК Patriot из пяти обещанных.

«Украине нужно 50 батарей Patriot», — поведал Зеленский.

Перед этим Владимир Зеленский на пресс-конференции отметил, что Украина не получает достаточное количество ЗРК Patriot, потому что находится в очереди на поставки.

Ранее сообщалось, что массированный ракетный удар ВС РФ по военным объектам в Киеве продемонстрировал полную бесполезность западных систем ПВО Patriot.
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