Замглавы МИД Рябков назвал условие возвращения к «полноформатному» ДСНВ

Посольство РФ в США ранее прокомментировало решение Вашингтона перестать передавать Москве данные о своем ядерном вооружении. В диппредставительстве также отреагировали на шаги Соединенных Штатов, связанные с отказом российской инспекции в проверке в рамках ДСНВ.