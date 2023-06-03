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Замглавы МИД Рябков назвал условие возвращения к «полноформатному» ДСНВ

Политика
Замглавы МИД Рябков назвал условие возвращения к «полноформатному» ДСНВ

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков озвучил условие Москвы, выполнение которого необходимо для возвращения к полноформатному функционированию ДСНВ.

Дипломат назвал незыблемым решение РФ о приостановке участия в договоре. Условие для возвращения к работе в рамках ДСНВ — отказ Соединенных Штатов от фундаментально враждебной политики в отношении России, подчеркнул Рябков.

Посольство РФ в США ранее прокомментировало решение Вашингтона перестать передавать Москве данные о своем ядерном вооружении. В диппредставительстве также отреагировали на шаги Соединенных Штатов, связанные с отказом российской инспекции в проверке в рамках ДСНВ.
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