Замглавы МИД Рябков заявил, что Россия не приемлет ультиматумов США по ДСНВ

Россия не приемлет ультиматумов, связанных с мерами США в отношении ДСНВ. Таким мнением поделился замглавы МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что тезисы США не стали для Москвы неожиданностью. При этом страна не изменит решение о приостановке Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.
«Решение России о приостановке ДСНВ незыблемо независимо от любых контрмер США», — подчеркнул политический деятель.
Ранее Рябков оценил риски при выходе России из ДСНВ. По его мнению, это решение не повлияет на безопасность в странах ЕС. Документ длительное время фактически не работал, следственно, стремление Москвы отказаться от его положений не скажется на ситуации.