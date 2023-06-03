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Продюсер «Голоса» Аксюта опроверг слухи о закрытии шоу

Шоу-бизнес
Продюсер «Голоса» Аксюта опроверг слухи о закрытии шоу

Продюсер развлекательного вокального шоу «Голос» Юрий Аксюта опроверг слухи о закрытии телепроекта и сообщил о начале кастингов. Его слова передает Первый канал.

Аксюта ответил недоброжелателям, которые распускают слухи о том, что новых сезонов проекта больше не будет. По его словам, уже начались кастинги на «Голос», «Голос. Дети» и «Голос 60+».

«Хочу проанонсировать и сказать нашим недоброжелателям — в интернете появились разного рода сведения о том, что якобы «Голос» закрывают, он куда-то уходит. Нет! «Голос» никто не закрывает», — подчеркнул он.

Перед последним эпизодом 11-сезона конкурса в СМИ начали распространять информацию о закрытии проекта по решению гендиректора канала Константина Эрнста.

В одном из эпизодов участники «Голоса» напрочь отказывались идти в команду Полины Гагариной.
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