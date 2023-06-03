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Украинские военные выпустили 10 ракет по Куйбышевскому району Донецка

Происшествия
Украинские военные выпустили 10 ракет по Куйбышевскому району Донецка

Украинские боевики нанесли удар по территории ДНР. Соответствующую информацию распространило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации.

Как стало известно, обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. Националисты использовали реактивные системы залпового огня, выпустив сразу 10 ракет в сторону населенного пункта Орловка.

Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. В том числе это касается сведений о пострадавших и разрушениях.

Ранее бойцы ВСУ атаковали село Кирилловка, расположенное в Волновахском районе ДНР. В результате ранения получил один мужчина 1965 года рождения.
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