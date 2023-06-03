Украинские военные выпустили 10 ракет по Куйбышевскому району Донецка

Украинские боевики нанесли удар по территории ДНР. Соответствующую информацию распространило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации.
Как стало известно, обстрелу подвергся Куйбышевский район Донецка. Националисты использовали реактивные системы залпового огня, выпустив сразу 10 ракет в сторону населенного пункта Орловка.
Другие подробности произошедшего пока не сообщаются. В том числе это касается сведений о пострадавших и разрушениях.
Ранее бойцы ВСУ атаковали село Кирилловка, расположенное в Волновахском районе ДНР. В результате ранения получил один мужчина 1965 года рождения.