Египет и Катар договорились выступить с совместной инициативой по поддержке суданского народа

Каир, 3 июня. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с главой государства Катар Тамимом ибн Хамадом Аль Тани совместную инициативу по оказанию поддержки суданскому народу и беженцам, пишут арабские СМИ.
В ходе телефонного разговора политики рассмотрели возможности укрепления двусторонних отношений между братскими странами в различных областях, а также провели обзор последних событий в региональной и международной ситуациях, особенно в Судане.
«Лидеры государств подчеркнули важность интенсивной работы по сдерживанию гуманитарной ситуации в Хартуме, облегчению потока гуманитарной помощи и избавлению гражданского населения от последствий боевых действий», — сказано в заявлении официального представителя президента Египта.
Ас-Сиси и Тамим договорились выступить с совместной инициативой по поддержке суданского народа, направленной на смягчение последствий нынешнего кризиса.
«Она включает в себя предоставление гуманитарных услуг и чрезвычайной помощи при условии, что заинтересованные власти в двух странах разработают соответствующие рамки и исполнительные механизмы», — заявили в ведомстве.
Ранее президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси призвал избавить Судан от внешнего вмешательства в текущий кризис.