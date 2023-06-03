Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Совбез ООН продлил мандат ЕС на проверку судов у берегов Ливии в рамках оружейного эмбарго

Весь мир
Совбез ООН продлил мандат ЕС на проверку судов у берегов Ливии в рамках оружейного эмбарго

Нью-Йорк, 3 июня. Совет Безопасности ООН принял резолюцию, продлевающую еще на год мандат Евросоюза на досмотр у берегов Ливии судов, подозреваемых в нарушении эмбарго на поставки оружия.

Соответствующий проект подготовили совместно Франция и Мали. В ходе голосования 14 стран выступили за резолюцию. Россия, как и годом ранее, воздержалась.

Согласно тексту документа, данный шаг подтверждает уверенность СБ ООН в том, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз миру и безопасности. Меры по наблюдению за эмбарго на поставки оружия принимаются с марта 2020 года. Их курирует военная миссия ЕС IRINI.

Со своей стороны, Россия считает действия команды неэффективными, так как поток оружия в Ливию не прекращается. Об этом, в частности, рассказала зампостпреда РФ в ООН Анна Евстигнеева.
Ливия оон россия
Военкоры ФАН