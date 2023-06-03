Совбез ООН продлил мандат ЕС на проверку судов у берегов Ливии в рамках оружейного эмбарго

Согласно тексту документа, данный шаг подтверждает уверенность СБ ООН в том, что терроризм во всех его формах и проявлениях представляет одну из самых серьезных угроз миру и безопасности. Меры по наблюдению за эмбарго на поставки оружия принимаются с марта 2020 года. Их курирует военная миссия ЕС IRINI.