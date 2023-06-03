«Какая-то башня Кремля решила поиграть в опасные игры»: Пригожин назвал причину конфликта из-за «Ахмата» и МО РФ

В публичном пространстве недавно произошел конфликт между основателем «оркестра» и руководством Чеченской Республики. Журналисты издания «Накануне» поинтересовались у бизнесмена, получилось ли уладить эту ситуацию, связывался ли он с представителями Чечни и планирует ли ЧВК «Вагнер» защищать Белгородскую область от атак со стороны Украины.