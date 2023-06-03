«Какая-то башня Кремля решила поиграть в опасные игры»: Пригожин назвал причину конфликта из-за «Ахмата» и МО РФ

Какая-то из «башен Кремля» решила поиграть в опасные игры, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, комментируя его недавние конфликты с представителями Чечни и «Ахмата» из-за Минобороны России.
В публичном пространстве недавно произошел конфликт между основателем «оркестра» и руководством Чеченской Республики. Журналисты издания «Накануне» поинтересовались у бизнесмена, получилось ли уладить эту ситуацию, связывался ли он с представителями Чечни и планирует ли ЧВК «Вагнер» защищать Белгородскую область от атак со стороны Украины.
По словам Пригожина, конфликт с чеченским руководством удалось полностью урегулировать путем переговоров с главой республики Рамзаном Кадыровым. Не исключено, что на обострение ситуации внутри страны влияют некоторые приближенные к Кремлю структуры.
«Я думаю, что какая-то башня Кремля решила вдруг поиграть в опасные игры, а в башнях Кремля вообще стали обыденным опасные игры, которыми они уже давно занимаются, не понимая, что они вообще творят. Они сегодня просто разрушают российское государство», — отметил предприниматель, напомнив, что президенту РФ Владимиру Путину пришлось проводить заседание Совбеза, в том числе, из-за этой ситуации.
Пригожин добавил, что та задумка, которой придерживались представители той самой «башни Кремля», потерпела фиаско. Однако, если такие действия продолжатся, то эта «башня» столкнется с последствиями.
«Ну а если они дальше будут продолжать заниматься попытками раздрая в стране, то я думаю, что этот раздрай быстро до них долетит и мало не покажет», — резюмировал основатель «оркестра».
Евгений Пригожин подчеркнул, что бойцы ЧВК «Вагнер» при необходимости переместят свои подразделения в Белгородскую область для защиты проживающих там людей, если не прекратится тот беспредел, который устроили в регионе российские военачальники.