МИД РФ и посол Франции в России обсудили вопросы ливийского досье в рамках взаимодействия в ООН

По словам зампостпреда РФ в ООН Анны Евстигнеевой, Москва первая в свое время достигла успеха в создании механизма по сдерживанию потока вооружений в североафриканском государстве. Об этом дипломат сообщила в ходе заседания Совбеза по Ливии.