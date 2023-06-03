МИД РФ и посол Франции в России обсудили вопросы ливийского досье в рамках взаимодействия в ООН

Москва, 3 июня. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин и посол Франции в России обсудили вопросы двустороннего взаимодействия по ливийскому и малийскому досье в рамках Совета Безопасности ООН.
Встреча состоялась в Москве по инициативе представителя Парижа, сообщает российский МИД. Дипломаты затронули также некоторые аспекты деятельности международных организаций.
«Состоялся обмен мнениями по вопросам текущей деятельности ООН, реформе ее Совета Безопасности, ряду региональных конфликтов, проблематике глобальной продовольственной безопасности», — говорится в сообщении ведомства.
Примечательно, что данная встреча прошла накануне заседания Совбеза ООН, на котором приняли подготовленную Францией и Мальтой резолюцию о продлении на год мандата на досмотр судов у берегов Ливии в рамках введенного оружейного эмбарго. За решение проголосовали 14 стран, Россия воздержалась.
По словам зампостпреда РФ в ООН Анны Евстигнеевой, Москва первая в свое время достигла успеха в создании механизма по сдерживанию потока вооружений в североафриканском государстве. Об этом дипломат сообщила в ходе заседания Совбеза по Ливии.