Дочь музыканта Александра Серова попала в больницу из-за крапивницы

Дочь музыканта Александра Серова Мишель рассказала о состоянии своего здоровья после конфликта с матерью.
Днями ранее Мишель в своих социальных сетях заявила об ухудшении самочувствия. Поначалу у нее вышла сыпь на коже. Следом дочь Серова опубликовала фотографию из больницы с капельницей.
«В общем будем капаться», — написала Мишель.
Она не исключает, что появление болезненных симптомов связано со стрессом на фоне скандала с матерью. Мишель часто писала о травле со стороны близкого человека. Подробности конфликта пока неизвестны.
Ранее 19-летняя дочь экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения ответила на критику ее провокационного танца в почти обнаженном виде.