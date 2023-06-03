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Дочь музыканта Александра Серова попала в больницу из-за крапивницы

Шоу-бизнес
Дочь музыканта Александра Серова попала в больницу из-за крапивницы

Дочь музыканта Александра Серова Мишель рассказала о состоянии своего здоровья после конфликта с матерью.

Днями ранее Мишель в своих социальных сетях заявила об ухудшении самочувствия. Поначалу у нее вышла сыпь на коже. Следом дочь Серова опубликовала фотографию из больницы с капельницей.

«В общем будем капаться», — написала Мишель.

Она не исключает, что появление болезненных симптомов связано со стрессом на фоне скандала с матерью. Мишель часто писала о травле со стороны близкого человека. Подробности конфликта пока неизвестны.

Ранее 19-летняя дочь экс-вратаря петербургского «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения ответила на критику ее провокационного танца в почти обнаженном виде.
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