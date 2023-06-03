Командующий СБР обвинил суданскую армию в срыве переговоров о прекращении огня в Хартуме

Хартум, 3 июня. Командующий Силами быстрого реагирования (СБР) Мухаммед Хамдан Дагло, также известный как Хамедти, возложил ответственность за приостановку переговоров в Джидде на суданскую армию, возглавляемую председателем Суверенного совета страны Абделем Фаттахом аль-Бурханом, пишут арабские СМИ.
Хамедти обвинил делегацию ВС республики в задержке процесса заседания, на которое она прибыла без приглашения, вызвав путаницу. Кроме того, их неприверженность к соглашению о прекращении огня привела к одностороннему гуманитарному перемирию.
«Суданская армия совершила многочисленные нарушения, такие как воздушные бомбардировки, которые привели к гибели и ранению сотен гражданских лиц; разрушение государственных и частных объектов, включая штаб-квартиру ООН; разведывательные полеты и марши; неизбирательные артиллерийские обстрелы населенных районов, а также оккупация региональных больниц и медицинских центров; изнасилование женщин и запугивание мирных жителей в районах к северу от Омдурмана; разграбление домов; тактические перемещения войск и снайперские операции», — говорится в заявлении СБР.
Дагло добавил, что неоднократные нарушения со стороны ВС республики создают препятствия для достижения главной цели перемирия, которая заключается в урегулировании гуманитарной ситуации.
«Нам сообщили, что армия Судана прекратила свое участие и пыталась наложить неосуществимые условия для того, чтобы делегация заговорщиков-путчистов, которая присутствовала на переговорах с самого начала, могла разжечь огонь мятежа и расширить войну», — сказал он.
Глава СБР также заверил, что продолжит добиваться демократического гражданского перехода, который обеспечит безопасность и стабильность для населения страны. Кроме того, он выразил признательность посредническим сторонам — Саудовской Аравии и Соединенным Штатам за организацию переговорной платформы в Джидде.
Ранее председатель Суверенного совета Судана и командующий войсками Абдель Фаттах аль-Бурхан отказался продолжать участие в переговорах с Силами быстрого реагирования.