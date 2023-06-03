Командующий СБР обвинил суданскую армию в срыве переговоров о прекращении огня в Хартуме

Глава СБР также заверил, что продолжит добиваться демократического гражданского перехода, который обеспечит безопасность и стабильность для населения страны. Кроме того, он выразил признательность посредническим сторонам — Саудовской Аравии и Соединенным Штатам за организацию переговорной платформы в Джидде.