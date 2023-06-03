Москвичей предупредили о прохладной погоде с дождями и грозами

В Москве в субботу, 3 июня ожидается прохладная погода с небольшими дождями, облачностью с прояснениями и до 14 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
В Московской области дневная температура достигнет от +12 до +17 градусов тепла.
Также ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.
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