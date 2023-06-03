Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Москвичей предупредили о прохладной погоде с дождями и грозами

Общество
Москвичей предупредили о прохладной погоде с дождями и грозами

В Москве в субботу, 3 июня ожидается прохладная погода с небольшими дождями, облачностью с прояснениями и до 14 градусов тепла. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

В Московской области дневная температура достигнет от +12 до +17 градусов тепла.

Также ожидается северо-западный ветер, порывы которого будут достигать 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба.

Ранее кардиолог Анна Исаева объяснила, как пережить сильную жару и не усугубить проблемы с сердцем.
гидрометцентр погодка москва синоптики
Военкоры ФАН