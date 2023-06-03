Момент массового ДТП с участием самосвала на юге-востоке Петербурга попал на видео

Видео шокирующей аварии в Петербурге оказалось в распоряжении ФАН. Камеры записали момент столкновения самосвала с легковушками на Софийской улице.
На кадрах видно, как грузовик теряет управление и вылетает на встречную полосу. Затем произошло лобовое столкновение, в результате чего самосвал «собрал» сразу несколько автомобилей. Некоторые из машин получили повреждения, с которыми их больше нельзя эксплуатировать.
Среди пострадавших в массовом ДТП на юго-востоке Петербурга есть дети, ранее сообщил Федеральному агентству новостей начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.