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Момент массового ДТП с участием самосвала на юге-востоке Петербурга попал на видео

Происшествия

Видео шокирующей аварии в Петербурге оказалось в распоряжении ФАН. Камеры записали момент столкновения самосвала с легковушками на Софийской улице.

На кадрах видно, как грузовик теряет управление и вылетает на встречную полосу. Затем произошло лобовое столкновение, в результате чего самосвал «собрал» сразу несколько автомобилей. Некоторые из машин получили повреждения, с которыми их больше нельзя эксплуатировать.

Среди пострадавших в массовом ДТП на юго-востоке Петербурга есть дети, ранее сообщил Федеральному агентству новостей начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
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