Момент массового ДТП с участием самосвала на юге-востоке Петербурга попал на видео

На кадрах видно, как грузовик теряет управление и вылетает на встречную полосу. Затем произошло лобовое столкновение, в результате чего самосвал «собрал» сразу несколько автомобилей. Некоторые из машин получили повреждения, с которыми их больше нельзя эксплуатировать.