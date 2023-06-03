«Оппенгеймер» Кристофера Нолана запретят к просмотру лицам до 17 лет

Предстоящий биографический фильм с элементами триллера «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана получил жесткий возрастной рейтинг «R», он рекомендуется к просмотру лицам старше 17 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителей киностудии Universal Pictures.
«Оппенгеймер» стал первым за 21 год фильмом британского режиссера с таким рейтингом. До этого в 2002 году детективный триллер «Бессонница» ограничили к показу для лиц, не достигших 17 лет.
Мировая премьера байопика состоится 21 июля 2023 года, сюжет посвящен создателю атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру. Главную роль сыграет Киллиан Мерфи.
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