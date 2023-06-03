В СССР на 20 лет запретили фильм «Комиссар» с Ноной Мордюковой из-за цензуры

Аскольдов старался оспорить такое решение, однако все попытки оказались тщетными. Режиссера уволили, забрали партийный билет и обвинили в растрате государственного бюджета. Первый показ «Комиссара» состоялся в 1987 году в период «перестройки». На следующий год фильм получил приз на Берлинском кинофестивале.