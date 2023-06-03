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В СССР на 20 лет запретили фильм «Комиссар» с Ноной Мордюковой из-за цензуры

Общество
В СССР на 20 лет запретили фильм «Комиссар» с Ноной Мордюковой из-за цензуры

Советский фильм «Комиссар» режиссера Александра Аскольдова с Ноной Мордюковой в главных ролях, который был снят в конце 1960-х, 20 лет был под запретом властей из-за цензуры.

Картина снята по рассказу Василия Гроссмана «В городе Бердичиве». По сюжету героиня Клавдия Вавилова, которую сыграла Мордюкова, служит комиссаром. Она находится в трудном положении: беременна и живет в бедной еврейской семье. После рождения ребенка женщина оставляет его родным и идет бороться за революцию.

По мнению властей СССР, образ Вавиловой ставил под сомнения моральные устои. Комиссия официально запретила кинопоказ, а лента была на 20 лет отправлена в архив Госфильмофонда.

Аскольдов старался оспорить такое решение, однако все попытки оказались тщетными. Режиссера уволили, забрали партийный билет и обвинили в растрате государственного бюджета. Первый показ «Комиссара» состоялся в 1987 году в период «перестройки». На следующий год фильм получил приз на Берлинском кинофестивале.

Ранее Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров в эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым рассказал о противоречивости советского художественного фильма «Маленькая Вера» режиссера Василия Пичула.
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