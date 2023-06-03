Курский электрик ограбил четыре офиса микрозаймов по наводке телефонных мошенников

Правоохранители Курска задержали россиянина, которого подозревают в серии нападений на офисы микрозаймов. Как сообщает МВД, с помощью своей схемы он похитил более 120 тыс. рублей.
Сотрудники ведомства подчеркнули, что злоумышленник, который работает электриком, угрожал работникам контор похожим на пистолет предметом и требовал деньги из кассы. Часть украденного правоохранители нашли в его машине. Мужчина успел обокрасть четыре точки.
Как отметил сам задержанный, телефонные мошенники выманили у него более двух миллионов рублей, заставив взять кредит. После этого его вынудили совершить тяжкое преступление. Таким образом ему якобы могли списать долг.
Ранее в Москве пенсионерка отдала мошеннице 1,2 миллиона рублей, чтобы новая знакомая сняла с нее порчу.