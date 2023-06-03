Десять нужных лайфхаков для водителей: ФАН собрал советы для автожизни с комфортом

Автомобиль — неотъемлемый атрибут жизни множества людей. В нем они не только добираются с работы и на работу, ездят на детские кружки и за покупками, но и остаются в уединении, хранят все необходимое для того, чтобы пережить непредвиденные ситуации (от запасных колготок, расчески и зонтика до презервативов, мультитула и перекуса). Однако порой забота нужна и самому авто. ФАН собрал 10 лайфхаков, которые существенно упростят и удешевят вашу автожизнь.
Кошачий наполнитель
Дождливым летом или осенью многим водителям доставляет массу неудобств конденсат, образующийся на стеклах внутри салона. Предотвратить его появление поможет наполнитель для кошачьих туалетов. Достаточно наполнить им старый (или любой симпатичный вам) носок из натуральной ткани и положить получившуюся «колбаску» на торпеду. При необходимости, второй такой же «хенд-мейд» можно закинуть к заднему стеклу. Наполнитель будет впитывать избытки влаги из воздуха. Поэтому лучше, если он будет не комкующимся.
Наполнитель для кошачьих туалетов придет на помощь и в случае, если автомобиль увязнет в снегу. Держите пакет с наполнителем в багажнике, а при необходимости посыпьте его содержимым колеса, чтобы улучшить сцепление и выехать из сугроба или со скользкого места. Важная тонкость: наполнитель не должен быть комкующимся.
Смягчите кожу и резинки
Если у вас салон отделан кожей или винилом, предотвратите появление трещин, натерев сиденья и все обтянутые детали обычным аптечным вазелином — при помощи ватного диска или мягкой тряпки. Кожа пропитается составом и станет более эластичной, при этом не повредив одежде пассажиров и водителя. В морозную зиму такая же обработка резиновых уплотнителей на дверях поможет им оставаться более мягкими и меньше отвердевать на холоде — как следствие, защитит от повреждений.
Зима, холода…
Еще о морозах. Заиндевевшие от мороза стекла поможет быстрее разморозить смесь воды с уксусом. Распылите с помощью пульверизатора по поверхности и уберите водосгоном. Запах уксуса быстро испарится.
Паркуясь вечером в холодное время года возле дома, выберите такое положение авто, чтобы лобовым стеклом он был обращен на восток. Тогда при наличии солнца с утра стекло и фары нагреются первыми, и вам не придется отскребать лед и иней, чтобы поехать своим маршрутом.
Лак не только для ногтей
Небольшая, но заметная царапина на кузове машины будет портить вам настроение или опустошит кошелек, так как покраска даже одного элемента — услуга не дешевая. Если лишних денег прямо сейчас нет, можно подобрать обычный лак для ногтей в цвет вашего автомобиля и аккуратно заполнить царапину. Если сделать все аккуратно, вы даже сможете забыть, где было повреждение.
А вот бесцветный (прозрачный) лак для ногтей поможет уберечь стекла авто при незначительных царапинах и сколах от последующего расползания трещин. Просто нанесите каплю или две по краям (или вокруг) повреждения. Особенно актуально это для холодного времени года, когда перепад температур способствует увеличению дефекта на стекле. Вы точно поездите достаточное время, прежде чем решите все-таки заменить стекло или отремонтировать у профессионалов.
Поддерживайте порядок легко
Держите в салоне, в зоне доступности вашей руки, пластиковый контейнер для пищевых продуктов с крышкой-вертушкой (открывающейся от нажатия и самостоятельно возвращающейся в исходное положение). Во-первых, это позволит поддерживать чистоту в машине, а, во-вторых, не даст запахам распространяться внутри авто и впитываться в обивку. Конечно, это сработает, если вы будете регулярно опустошать контейнер в ближайшую урну.
И еще о порядке в машине. Подстаканники и боковые карманы на дверцах легко загрязняются крошками, пятнами от кофе и даже просто пылью. Таким путем даже недавно посещавший мойку автомобиль уже вскоре может выглядеть неряшливо. Положите бумажные формы для кексов в углубления для бутылок и стаканов, салфетки в карманы дверей и просто выбрасывайте их время от времени, заменяя на свежие.
Ничего лишнего
Вам не нужно покупать специальный держатель для телефона или автонавигатора, если под рукой есть резинки для упаковки товаров. Они обычно продаются пакетиками в канцелярских магазинах. Пропустите резинку вокруг ламели решетки вентиляционного отверстия на торпеде, а внутрь через обе образовавшиеся петли вставляйте телефон или навигатор.
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