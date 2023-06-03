Десять нужных лайфхаков для водителей: ФАН собрал советы для автожизни с комфортом

Автомобиль — неотъемлемый атрибут жизни множества людей. В нем они не только добираются с работы и на работу, ездят на детские кружки и за покупками, но и остаются в уединении, хранят все необходимое для того, чтобы пережить непредвиденные ситуации (от запасных колготок, расчески и зонтика до презервативов, мультитула и перекуса). Однако порой забота нужна и самому авто. ФАН собрал 10 лайфхаков, которые существенно упростят и удешевят вашу автожизнь.