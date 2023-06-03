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В Киевской области Украины произошло аварийное отключение электричества

Происшествия
В Киевской области Украины произошло аварийное отключение электричества

Жители Киевской области Украины остались без света из-за аварийного отключения электричества. Соответствующую информацию распространила пресс-служба местного энергохолдинга ДТЭК.

В заявлении указано, что причиной послужили неблагоприятные погодные условия. При этом обесточенными оказались 46 населенных пунктов, из которых 11 — полностью лишись питания.

«Без электроснабжения остаются около 16 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.

Днем ранее на столицу обрушилась сильная буря, сопровождавшаяся ливнями и грозами. Из-за бушующей стихии в некоторых районах города пропал свет.

В конце мая в Киеве также произошло массовое отключение электроэнергии. Тогда неполадки были вызваны аварией.
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