В Киевской области Украины произошло аварийное отключение электричества

Жители Киевской области Украины остались без света из-за аварийного отключения электричества. Соответствующую информацию распространила пресс-служба местного энергохолдинга ДТЭК.
В заявлении указано, что причиной послужили неблагоприятные погодные условия. При этом обесточенными оказались 46 населенных пунктов, из которых 11 — полностью лишись питания.
«Без электроснабжения остаются около 16 тысяч абонентов», — говорится в сообщении.
Днем ранее на столицу обрушилась сильная буря, сопровождавшаяся ливнями и грозами. Из-за бушующей стихии в некоторых районах города пропал свет.
В конце мая в Киеве также произошло массовое отключение электроэнергии. Тогда неполадки были вызваны аварией.