Глава Пентагона Остин заявил, что Пекин не отвечает на звонки по вопросу контроля над вооружениями

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Китай не реагирует на звонки из Белого дома. Вашингтон пытается связаться с Пекином для обсуждения вопросов по контролю вооружений и заключения новых соглашений.
Американский политик также добавил, что США серьезно относятся к вопросам по контролю вооружений, поэтому считают необходимым обсудить ее с китайской стороной.
«Как только (Китай — ред.) ответят на наш телефонный звонок, мы это сделаем», — прокомментировал Остин в ходе конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что отказ китайского коллеги Шанфу от встречи вызывает сожаление.