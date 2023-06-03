Немецкий производитель мыла Henkel планирует выкупить свои российские предприятия

В немецкой компании Henkel, которая занимается производством мыла, не исключают возможности приобретения своих российских предприятий в ближайшие десять лет, сообщает Rheinische Post.
Руководитель организации Карстен Кнобель заявил, что компания сделает это только в том случае, если отношения с Россией будут улучшаться. Он отметил, что завершения конфликта на Украине не будет достаточно.
Henkel прежде распродала все активы на российском рынке. В суммарном размере цена сделки составила 54 миллиарда рублей.
Ранее крупный немецкий автомобильный концерн Volkswagen на официальном сайте объявил о продаже активов на российском рынке локальному инвестору «Авилон». В рамках сделки был продан завод в Калуге.