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Немецкий производитель мыла Henkel планирует выкупить свои российские предприятия

Экономика
Немецкий производитель мыла Henkel планирует выкупить свои российские предприятия

В немецкой компании Henkel, которая занимается производством мыла, не исключают возможности приобретения своих российских предприятий в ближайшие десять лет, сообщает Rheinische Post.

Руководитель организации Карстен Кнобель заявил, что компания сделает это только в том случае, если отношения с Россией будут улучшаться. Он отметил, что завершения конфликта на Украине не будет достаточно.

Henkel прежде распродала все активы на российском рынке. В суммарном размере цена сделки составила 54 миллиарда рублей.

Ранее крупный немецкий автомобильный концерн Volkswagen на официальном сайте объявил о продаже активов на российском рынке локальному инвестору «Авилон». В рамках сделки был продан завод в Калуге.
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