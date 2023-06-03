Онколог Карасев посоветовал продукты, которые блокируют рост раковых клеток

Некоторые продукты помогают остановить размножение раковых клеток. Такое мнение высказал онколог Иван Карасев. Он перечислил эти позиции в своем Telegram-канале.
Специалист призвал обратить внимание на жирную рыбу недорогих сортов. В ней содержатся кислоты, которые «угнетают» образование злокачественных клеток. Для профилактики подойдут капуста и свежий чеснок.
Он также подчеркнул, что некоторые продукты наоборот, способствуют появлению рака. Эксперт призвал отказаться от большого количества копченой или излишне жирной еды. Это может привести к заболеванию кишечника.
Как полагает профессор Мустафа Четинер, острый перец может уменьшить количество раковых клеток.