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Онколог Карасев посоветовал продукты, которые блокируют рост раковых клеток

Общество
Онколог Карасев посоветовал продукты, которые блокируют рост раковых клеток

Некоторые продукты помогают остановить размножение раковых клеток. Такое мнение высказал онколог Иван Карасев. Он перечислил эти позиции в своем Telegram-канале.

Специалист призвал обратить внимание на жирную рыбу недорогих сортов. В ней содержатся кислоты, которые «угнетают» образование злокачественных клеток. Для профилактики подойдут капуста и свежий чеснок.

Он также подчеркнул, что некоторые продукты наоборот, способствуют появлению рака. Эксперт призвал отказаться от большого количества копченой или излишне жирной еды. Это может привести к заболеванию кишечника.

Как полагает профессор Мустафа Четинер, острый перец может уменьшить количество раковых клеток.
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