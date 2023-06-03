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Сергей Лавров уличил Запад в попытках рассорить Россию и Белоруссию

Политика
Сергей Лавров уличил Запад в попытках рассорить Россию и Белоруссию

Запад хочет поссорить братские народы России и Белоруссии, предупредил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства объяснил, какие цели преследуют западные страны. По его словам, они пытаются поссорить народы РФ и Белоруссии, чтобы не допустить дальнейшего укрепления Союзного государства.

Москва и Минск ранее начали разработку механизмов для реализации единой промышленной политики. Об этом сообщил министр промышленности Белоруссии Александр Рогожник.

Обе стороны также подписали специальные бумаги, которые определяют содержание нестратегического российского ядерного оружия в республике.
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