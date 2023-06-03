«Чувствую себя Ихтиандром»: Виталий Гогунский о жизни в «каменных джунглях» Москвы

Героем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» стал российский актер, телеведущий и певец Виталий Гогунский. В интервью Вадиму Манукяну он рассказал, почему терроризм, экстремизм и зомбирование являются излюбленными методами западного мира, и как он сам ощущает контраст между советской и современной Украиной.