«Чувствую себя Ихтиандром»: Виталий Гогунский о жизни в «каменных джунглях» Москвы

Героем нового выпуска проекта ФАН «Давай поговорим» стал российский актер, телеведущий и певец Виталий Гогунский. В интервью Вадиму Манукяну он рассказал, почему терроризм, экстремизм и зомбирование являются излюбленными методами западного мира, и как он сам ощущает контраст между советской и современной Украиной.
Актер также высказал свое мнение об уехавших из России знаменитостях, активно осуждающих действия своей Родины. По его мнению, многими из них двигает страх, побуждающий их предавать Отечество, чтобы остаться на Западе.
Об этом и не только Виталий Гогунский расскажет в новом выпуске авторской программы Вадима Манукяна «Давай поговорим». Полную версию эксклюзивного интервью смотрите на платформах ФАН 4 июня.