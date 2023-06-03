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Песков сообщил, что Путин не планирует устраивать торжественный прием в честь Дня России

Политика
Песков сообщил, что Путин не планирует устраивать торжественный прием в честь Дня России

Торжественный прием в Кремле, приуроченный к празднованию Дня России, не состоится в 2023 году. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как он отметил, у президента Владимира Путина отсутствуют соответствующие планы. При этом в последний раз подобное мероприятие проводилось четыре года назад.

«Нет. Прием не планируется», — уточнил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Тем не менее ранее стало известно, что 12 июня в Кремле пройдет церемония вручения государственных наград. Информацию предоставил советник лидера страны Владимир Толстой.

В четверг, 1 июня, президент подписал указ о награждении подполковника Александра Никитина орденом Мужества. Военнослужащий был удостоен знака отличия за проявленную отвагу и исполнение воинского долга.
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