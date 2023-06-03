Кардиолог Исаева объяснила, как пережить сильную жару и не усугубить проблемы с сердцем

При болезнях сердца кардиолог призвала отказаться от алкоголя и «огородных рекордов» в жаркую погоду. Инфаркты часто случаются с пожилыми людьми именно в саду, напомнила врач. Чтобы справиться с последствиями жары, Исаева посоветовала пить чистую воду, находиться в помещении с кондиционером и не забывать принимать назначенные специалистами препараты, пишет E1.RU.