Кардиолог Исаева объяснила, как пережить сильную жару и не усугубить проблемы с сердцем

Чего никогда нельзя делать людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в сильную жару, рассказала врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Исаева.
Слишком высокая температура воздуха приводит к расширению сосудов. Из-за этого понижается давление и учащается сердцебиение. Если у человека диагностировано нарушение ритма, ситуация может усугубиться, предупредила специалист.
При болезнях сердца кардиолог призвала отказаться от алкоголя и «огородных рекордов» в жаркую погоду. Инфаркты часто случаются с пожилыми людьми именно в саду, напомнила врач. Чтобы справиться с последствиями жары, Исаева посоветовала пить чистую воду, находиться в помещении с кондиционером и не забывать принимать назначенные специалистами препараты, пишет E1.RU.
Люди с сильными ногами имеют меньший риск развития сердечной недостаточности после инфаркта миокарда. К такому выводу ранее пришли японские ученые.