«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в объеме 40,3 млн «кубов»

В «Газпроме» заявили, что компания подает газ для стран Европы через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», которая расположена на территории Украины.
Через «Суджу» корпорация подает 40,3 миллионов кубических метров «голубого» топлива. Этот объем был утвержден украинской стороной. Сообщается, что заявка на деятельность в станции «Сохрановка» была отклонена Киевом.
««Газпром» осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС «Суджа», – 40,3 млн куб. м на 3 июня», — сказали в компании.
19 мая компания EuRoPol GAZ из Польши заявила о планах отсудить у «Газпрома» почти полтора миллиарда долларов за «упущенную прибыль». Кроме того, польская сторона требует возместить 220 миллионов долларов за непогашенный долг по транспортировке газа.