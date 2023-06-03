«Газпром» подает газ через Украину на ГИС «Суджа» в объеме 40,3 млн «кубов»

19 мая компания EuRoPol GAZ из Польши заявила о планах отсудить у «Газпрома» почти полтора миллиарда долларов за «упущенную прибыль». Кроме того, польская сторона требует возместить 220 миллионов долларов за непогашенный долг по транспортировке газа.