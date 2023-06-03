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Японские рыбаки начали вылов морской капусты на юге Курильских островов

Общество
Японские рыбаки начали вылов морской капусты на юге Курильских островов

Японские рыбаки с 1 июня начали добычу морской капусты у берегов российского острова Сигнальный в районе южной части Курил, сообщает Kyodo.

Москва и Токио подписали соответствующее соглашение в апреле этого года. Согласно документу, Япония имеет право на вылов 3081 тонны ламинарии.

К промыслу были допущены 204 судна, которые смогут добывать морскую капусту до 30 сентября. Сумма компенсации российской стороне составила 82,5 миллиона иен (около 590 тысяч долларов США).

Ранее Минфин Японии опубликовал данные, согласно которым экспорт морепродуктов из России за 2022 год составил рекордные 155,2 миллиарда иен.
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