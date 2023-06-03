В Балтийском море стартуют крупнейшие учения НАТО

В Балтийском море 3 июня 2023 года начнутся крупнейшие учения военно-морских сил (ВМС) «Baltops-23» в Эстонии. В маневрах примут участие 3700 морских пехотинцев, более 30 военных кораблей НАТО и членов альянса. Об этом сообщает главный штаб сил обороны государства.
Командующий ВМС Эстонии коммодор Юри Саска заявил, что нынешние учения «Baltops-23» являются историческим событием. Он добавил, что ранее не было такого масштабного присутствия ВМС НАТО в Эстонии.
В эстонские порты приплывут корабли из Соединенных Штатов, Польши, Швеции, Нидерландов, Германии, Италии, Франции, Великобритании, Дании, Литвы, Испании, Латвии, Норвегии и Финляндии.
Совместные учения в Эстонии начнутся на следующий день. Организатором мероприятия считается 6-й флот ВМС США. В течение трех лет шла подготовка к данному учению.
По данным военного ведомства, Baltops — ежегодные международные учения, которые демонстрируют приверженность НАТО к укреплению безопасности и мира в регионе.
Ранее сообщалось, что морпехи ТОФ проводят комплексные учения в Приморье.