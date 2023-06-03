В Балтийском море стартуют крупнейшие учения НАТО

В Балтийском море 3 июня 2023 года начнутся крупнейшие учения военно-морских сил (ВМС) «Baltops-23» в Эстонии. В маневрах примут участие 3700 морских пехотинцев, более 30 военных кораблей НАТО и членов альянса. Об этом сообщает главный штаб сил обороны государства.