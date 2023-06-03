Финалистка шоу «Голос. Дети» обвинила Егора Крида в отказе от сотрудничества

Участница проекта «Голос. Дети» Милана Пономаренко рассказала, как ее обманул певец Егор Крид. Исполнитель дал обещание выпустить совместную песню, но не сдержал его. Об этом говорится в материале Super.ru.
В рамках шоу дуэт исполнил песню «Прекрасное далеко». Поклонникам так понравилась новая версия культовой композиции, что они попросили новый трек. Пономаренко и Крид приступили к работе.
Пользователи ожидали, что трек выйдет в ближайшее время, но, по словам исполнителя, возникли проблемы с авторскими правами. Пономаренко заявила, что проблема заключается в самом Криде.
До этого девушка решила продвигаться сольно с продюсером. Она поинтересовалась, не станет ли это проблемой. Музыкант не увидел причин для приостановки сотрудничества, но позже разорвал договоренность.
Ранее стали известны финалисты одиннадцатого сезона шоу «Голос».