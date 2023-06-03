Зимбабве удвоит выработку электроэнергии к 2025 году

Хараре, 3 июня. Государственная компания Зимбабве ZESA планирует удвоить мощность национальной энергосистемы к 2025 году для удовлетворения растущего спроса со стороны горнодобывающего сектора.
Генеральный директор предприятия Говард Чога заявил, что поставленной цели можно добиться за счет развития проектов плавучих солнечных батарей на плотине Кариба и увеличения выработки на угольной электростанции Хванге мощностью 300 МВт.
Также власти рассматривают возможность расширения сотрудничества с независимыми производителями. Уже были сделаны первые шаги в этом направлении: зимой ZESA начала скупать излишки солнечной энергии у домашних хозяйств и предприятий.
Ранее руководство страны решило построить сталелитейный завод, который будет выпускать 1,2 миллиона тонн продукции в год при работе в полную силу. После завершения строительства республика станет главным поставщиком металла на Черном континенте, а также сможет быстро избавиться от огромных счетов за импорт.