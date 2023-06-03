Зимбабве удвоит выработку электроэнергии к 2025 году

Ранее руководство страны решило построить сталелитейный завод, который будет выпускать 1,2 миллиона тонн продукции в год при работе в полную силу. После завершения строительства республика станет главным поставщиком металла на Черном континенте, а также сможет быстро избавиться от огромных счетов за импорт.