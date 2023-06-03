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Один житель Волновахского района ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Происшествия
Один житель Волновахского района ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Населенный пункт Кирилловка, расположенный в Волновахском районе ДНР, подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации.

При этом стало известно, что в результате атаки пострадал один мирный житель. Ранения получил мужчина 1965 года рождения.

Однако никаких сведений о состоянии гражданина к текущему моменту не поступало. Другие обстоятельства произошедшего уточняются.

Меж тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двум молодым людям понадобилась госпитализация после обстрела ВСУ. Мужчины тяжело пострадали из-за снаряда, разорвавшегося прямо перед их автомобилем.
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