Один житель Волновахского района ДНР получил ранения в результате обстрела со стороны ВСУ

Населенный пункт Кирилловка, расположенный в Волновахском районе ДНР, подвергся обстрелу со стороны украинских боевиков. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации.
При этом стало известно, что в результате атаки пострадал один мирный житель. Ранения получил мужчина 1965 года рождения.
Однако никаких сведений о состоянии гражданина к текущему моменту не поступало. Другие обстоятельства произошедшего уточняются.
Меж тем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что двум молодым людям понадобилась госпитализация после обстрела ВСУ. Мужчины тяжело пострадали из-за снаряда, разорвавшегося прямо перед их автомобилем.