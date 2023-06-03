Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни в Марракеше

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго скончался в 72 года. Его история жизни легла в основу комедийной драмы «1+1», которая больше года лидировала в мировом прокате. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на режиссеров картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.
Известно, что предприниматель умер ночью первого июня в Марракеше. Создатели фильма рассказали, что эта новость их шокировала.
«Мы сохраним в памяти образ мужественного, достойного, скромного и воинственного человека». Его юмора и интеллекта будет не хватать», — приводит издание слова режиссеров.
Ди Борго родился 14 февраля 1951 года в семье, принадлежащей к дворянскому роду. Его детство было комфортным, он ни в чем не нуждался, получил достойное образование и занялся бизнесом.
Предприниматель увлекался полетами на парапланах. В результате несчастного случая в 1993 году он остался парализованным. В дальнейшем бизнесмен взял на работу помощника Абделя Селлу, чтобы тот ухаживал за ним и за его больной раком женой.
Они сотрудничали на протяжении десяти, после чего Ди Борго переехал ко второй супруге, однако с Селлу остались друзьями. Каждый из них написал об этом книгу.
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