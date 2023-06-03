Прототип героя фильма «1+1» Филипп Поццо ди Борго умер на 73-м году жизни в Марракеше

Французский бизнесмен Филипп Поццо ди Борго скончался в 72 года. Его история жизни легла в основу комедийной драмы «1+1», которая больше года лидировала в мировом прокате. Об этом пишет газета Le Monde со ссылкой на режиссеров картины Эрика Толедано и Оливье Накаша.