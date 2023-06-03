Николас Мадуро прибыл в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Эрдоган вступит на третий президентский срок подряд. Ожидается, что в инаугурации примут участие более 20 мировых лидеров, в том числе из Венгрии, Азербайджана, Армении, Алжира, Руанды и Казахстана. Россию будет представлять спикер парламента РФ Вячеслав Володин.