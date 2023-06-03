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Николас Мадуро прибыл в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Весь мир
Николас Мадуро прибыл в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приехал в Турцию для участия в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который выиграл выборы. Торжественная церемония состоится 3 июня, пишет teleSUR.

Лидер Венесуэлы прибыл днем ранее в сопровождении своей жены Силии Флорес.

Эрдоган вступит на третий президентский срок подряд. Ожидается, что в инаугурации примут участие более 20 мировых лидеров, в том числе из Венгрии, Азербайджана, Армении, Алжира, Руанды и Казахстана. Россию будет представлять спикер парламента РФ Вячеслав Володин.

Николас Мадуро не раз заявлял, что поддерживает президента Эрдогана и считает отношения между Венесуэлой и Турцией «стратегическими». Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества на новом президентском сроке лидера Анкары.

«Во время визита будут рассмотрены все аспекты турецко-венесуэльских отношений и шаги по укреплению партнерства», — говорится в заявлении турецкого правительства.

В первом туре выборов 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, из-за чего был объявлен второй тур 28 мая, в котором он победил с 52,2% голосов.

Ранее в июне 2022 года Мадуро и Эрдоган провели встречу в Анкаре, где расширили рамки двустороннего сотрудничества. После нее было подписано более 40 соглашений в различных областях.

Несмотря на введенные санкции США против Венесуэлы, торговый оборот между Анкарой и Каракасом превысил один миллиард долларов и продолжает расти.
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