Николас Мадуро прибыл в Анкару на инаугурацию Эрдогана

Президент Венесуэлы Николас Мадуро приехал в Турцию для участия в инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана, который выиграл выборы. Торжественная церемония состоится 3 июня, пишет teleSUR.
Лидер Венесуэлы прибыл днем ранее в сопровождении своей жены Силии Флорес.
Эрдоган вступит на третий президентский срок подряд. Ожидается, что в инаугурации примут участие более 20 мировых лидеров, в том числе из Венгрии, Азербайджана, Армении, Алжира, Руанды и Казахстана. Россию будет представлять спикер парламента РФ Вячеслав Володин.
Николас Мадуро не раз заявлял, что поддерживает президента Эрдогана и считает отношения между Венесуэлой и Турцией «стратегическими». Стороны обсудили пути укрепления сотрудничества на новом президентском сроке лидера Анкары.
«Во время визита будут рассмотрены все аспекты турецко-венесуэльских отношений и шаги по укреплению партнерства», — говорится в заявлении турецкого правительства.
В первом туре выборов 14 мая Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,5% голосов, из-за чего был объявлен второй тур 28 мая, в котором он победил с 52,2% голосов.
Ранее в июне 2022 года Мадуро и Эрдоган провели встречу в Анкаре, где расширили рамки двустороннего сотрудничества. После нее было подписано более 40 соглашений в различных областях.
Несмотря на введенные санкции США против Венесуэлы, торговый оборот между Анкарой и Каракасом превысил один миллиард долларов и продолжает расти.