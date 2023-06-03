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Зрители освистали украинскую теннисистку после отказа от рукопожатия с Блинковой на «Ролан Гарросе»

Спорт
Зрители освистали украинскую теннисистку после отказа от рукопожатия с Блинковой на «Ролан Гарросе»

Украинскую теннисистку Элину Свитолину после матча с россиянкой Анной Блинковой в рамках турнира «Ролан Гаррос» во Франции освистали зрители за отказ пожать руку.

Сообщается, что вместо традиционного рукопожатия по окончании игры Свитолина показала россиянке палец. Блинкова в свою очередь понимающе кивнула головой и обе стороны остались без претензий.

Однако зрителям матча не понравился такой ход действий украинской теннисистки. После подобных жестов они громко освистали Свитолину.

Украинка одержала победу на Блинковой со счетом 2:6, 6:2, 7:5. В следующем круге 4 июня она сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.

Ранее российский представитель Аслан Карацев проиграл матч второго круга этого же турнира американцу Фрэнсису Тиафо.
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