На Африканском континенте сегодня действует не менее шести миссий ООН, которые были созданы для обеспечения мира и стабильности. Общее число миротворцев, задействованных в этих миссиях, превышает 100 тысяч человек. Однако, несмотря на масштаб и затраченные средства, они не выполняют своих обязанностей и не смогли защитить склад ВПП.