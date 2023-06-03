Эль-Обейд, 3 июня. Представитель Всемирной продовольственной программы (ВПП) заявил о нападении на склад организации в Судане, пишут арабские СМИ.
Одна из крупнейших логистических баз в Африке была разграблена. Она являлась важным спасательным ресурсом почти для 4,4 миллиона человек в Хартуме и Южном Судане.
Представитель ООН Стефан Дюжаррик назвал такие действия преступными и аморальными.
«Вы воруете еду у людей, которые больше всего в ней нуждаются. Вы уничтожаете гуманитарное имущество, которое необходимо для миллионов ваших братьев дома, это совершенно неприемлемо», — заявил он.
Дюжаррик подчеркнул, что организация продолжает сталкиваться с бюрократическими препятствиями, которые мешают работе ее сотрудников внутри страны. Поэтому он призвал органы власти ускорить выдачу виз и разрешений на перемещение внутри страны, чтобы создать условия для более эффективной продовольственной помощи.
На Африканском континенте сегодня действует не менее шести миссий ООН, которые были созданы для обеспечения мира и стабильности. Общее число миротворцев, задействованных в этих миссиях, превышает 100 тысяч человек. Однако, несмотря на масштаб и затраченные средства, они не выполняют своих обязанностей и не смогли защитить склад ВПП.