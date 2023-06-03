Депутат Рады назвал сотрудничество с МВФ условием выживания Украины

Киев должен выполнять требования Международного валютного фонда (МВФ) для выживания Украины, заявил журналистам депутат Верховной рады Даниил Гетманцев.
Политик отметил, что соглашение с МВФ подразумевает законодательные изменения в стране. Он рассказал о 17 «структурных маяках», от выполнения которых будут зависеть дальнейшие транши фонда Киеву.
«Сегодня сотрудничество с фондом (МВФ. — Прим. ред.) является не просто приоритетом, а крайне важным условием для выживания», — подчеркнул парламентарий.
Он также напомнил, что Украина не выполнила до конца ни одну из программ, согласованных с фондом.
Ранее Киев подписал с МВФ соглашение об очередном кредите. Фонд предоставит украинским властям сумму в 900 миллионов долларов.