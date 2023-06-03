Медведев осудил стремление уехавших звезд вернуться в «дружную европейскую семью»

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев высказался об уехавших представителях элиты. Он уверен, что мечтать о возвращении в «европейскую семью» могут только «отщепенцы», которые забыли о смертях граждан России.
Политический деятель подчеркнул, что среди «отъехавших» нет лиц, которые могли бы похвастаться большим количеством творческих достижений.
Он подчеркнул, что многие из уехавших звезд стремятся вернуться в «небинарное европейское лоно» и ждут, чтобы «воцарился всеобщий праздник свободы». Они не понимают, что Россия изменилась.
«Мечтать сегодня о возврате в дружную европейскую семью могут только те отщепенцы, которые забыли про гибель наших граждан. Мирных жителей и воинов России», — подчеркнул Медведев.
По мнению деятеля, уехавшие звезды «одиноки и никому не нужны». Все, что им остается — это «истекать накопившейся желчью.
Стоит отметить, что многие иностранцы поддерживают высказывания Медведева. Так, читатели Daily Mail высказали солидарность со словами о растущем риске ядерной войны из-за поставок оружия Украине.