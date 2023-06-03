Депутат Госдумы РФ Чаплин рассказал, как разоблачить мошенников-газовщиков

Зачастую лже-сотрудники газовых служб наведываются к пожилым людям. Посещение пенсионеров, как правило, заканчивается требованием больших сумм денег за ряд надуманных услуг. Если же у жильцов на данный момент денег не оказывается, особо наглые обманщики выясняют, когда будет пенсия, чтобы позже вернуться к потенциальной жертве.