Депутат Госдумы РФ Чаплин рассказал, как разоблачить мошенников-газовщиков

С приходом теплого времени года начинают активизироваться мошенники. Лжегазовщики выбирают для своего «промысла» частный сектор и дачные поселки. В комментарии ФАН депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, как разоблачить мошенников-газовщиков.
Зачастую лже-сотрудники газовых служб наведываются к пожилым людям. Посещение пенсионеров, как правило, заканчивается требованием больших сумм денег за ряд надуманных услуг. Если же у жильцов на данный момент денег не оказывается, особо наглые обманщики выясняют, когда будет пенсия, чтобы позже вернуться к потенциальной жертве.
Чтобы не стать обманутым, депутат Чаплин рекомендует запомнить, что настоящие сотрудники любых коммунальных служб приходят только во время планового технического обслуживания, при этом они обязаны заранее уведомить жильца о визите звонком или объявлением. Исключением является только авария.
Не стоит забывать и про удостоверение личности сотрудников, обращает внимание парламентарий. Оно должно иметь фото работника, название компании, подпись и печать, а также фирменную голограмму. Также должен насторожить и вопрос оплаты предлагаемых услуг.
«Оплата любых услуг только по прейскуранту с договором и чеком. Если услуги представляет сторонняя организация, то они обязаны предъявить вам договор с управляющей компанией или ТСЖ. И если вы все же сомневаетесь в достоверности, то позвоните в управляющую компанию или ТСЖ. Если вам не предоставили удостоверение, в УК и ТСЖ не подтвердили проверку, то ваше право не впускать никого в свой дом и наказать вас за это не могут. Будьте осторожны», — заключил Чаплин.
Ранее стало известно о новой схеме злоумышленников, которая позволяет отнимать у жертв деньги с помощью двойного давления. Они воздействуют на человека с помощью родственников, чьи телефоны находят в специальных базах данных.