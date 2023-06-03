Российского композитора Виталия Окорокова госпитализировали в Москве

Российского композитора Виталия Окорокова госпитализировали в московскую больницу после концерта.
Врачи выявили у него воспаление верхних дыхательных путей. В больнице 61-летнему композитору оказали необходимую помощь.
Виталий Окороков — автор известных песен 1990-х годов American Boy и «Бухгалтер». Его композиции исполняли известные певцы Филипп Киркоров, Екатерина Шаврина, Вика Цыганова и многие другие.
Ранее сообщалось, что певица Слава поспешила покинуть больницу из-за атаки беспилотников на Москву.