Турецкий профессор Четинер назвал полезный продукт, защищающий от инсульта и рака

У тех, кто ел этот продукт чаще четырех раз в неделю, риск смерти снизился на 23%. Схожая ситуация наблюдалась и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск развития таких недугов оказался на 34% ниже, чем у испытуемых, которые вообще не ели острый перец или делали это редко, пишет издание Türkiye.