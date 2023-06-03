Турецкий профессор Четинер назвал полезный продукт, защищающий от инсульта и рака

Употребление знаменитого острого плода поможет снизить риск развития смертельно опасных заболеваний. Подробности раскрыл турецкий профессор Мустафа Четинер.
Специалист сослался на исследование, проведенное итальянскими учеными. Они проанализировали данные 23 тысяч испытуемых и обнаружили, что острый перец положительно влияет на здоровье людей.
У тех, кто ел этот продукт чаще четырех раз в неделю, риск смерти снизился на 23%. Схожая ситуация наблюдалась и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Риск развития таких недугов оказался на 34% ниже, чем у испытуемых, которые вообще не ели острый перец или делали это редко, пишет издание Türkiye.
Детский онколог Владимир Круглый ранее назвал единственный эффективный способ, который может помочь обнаружить рак на ранней стадии. Онкозаболевания имеют огромное количество различных признаков, предупредил специалист.