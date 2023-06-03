В Лефортовском тоннеле в Москве столкнулись несколько автомобилей

Столкновение нескольких автомобилей случилось в Москве на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Лефортовском тоннеле. Об этом говорится в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.
К месту прибыли оперативные городские службы. На данный момент обстоятельства происшествия остаются неизвестными.
По сведениям источника, движение в районе аварии затруднено. Департамент рекомендует двигаться в объезд данного участка.
Ранее на Софийской улице Санкт-Петербурга в результате массового ДТП пострадали не менее 16 человек. В пресс-службе городского управления МЧС отметили, что произошло столкновение 13 автомобилей.