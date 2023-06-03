На МКАД прицеп от грузовика врезался в стоявшую из-за поломки иномарку

Смертельное ДТП, в котором погибли два человека, произошло на МКАД. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
Водитель грузовика ехал на 89-м километре МКАД. Внезапно грузовой прицеп отцепился и врезался в стоящий впереди автомобиль Mazda.
По данным ведомства, машина находилась на дороге из-за технической неисправности. В дорожной аварии погибла женщина, находящаяся в кабинке автомобиля. Позже в больнице скончался водитель Mazda.
В данный момент прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего. По итогам проверки будет решено о возбуждении уголовного дела.
Ранее сообщалось, что число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до шести.