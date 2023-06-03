Зеленский заявил, что Украина готова к контрнаступлению

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности ВСУ начать контрнаступление, но предупредил, что оно займет много времени и дорого обойдется. Об этом он рассказал в интервью для Wall Street Journal.
«Мы верим, что добьемся успеха. Я не знаю, сколько времени это займет. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — отметил Зеленский.
Он добавил, что контрнаступление может пойти по разным сценариям, а для Украины оно будет стоить слишком дорого.
Украинский лидер подчеркнул, что ВС РФ имеют преимущество в воздухе, а отсутствие защиты от российской авиации может привести к потере военных. Зеленский призвал Запад снабдить страну системами противоракетной обороны американского производства Patriot.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о необходимости не допустить контрнаступления ВСУ.