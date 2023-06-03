Названа предварительная причина массового ДТП на Софийской улице в Петербурге

Выезд грузовика на встречную полосу мог привести к массовой аварии на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.
ДТП с участием сразу 13 транспортных средств произошло в субботу утром на Софийской улице. Травмы различной степени тяжести получили 16 человек, при этом госпитализация понадобилась 11 из них.
По имеющимся данным, столкновение спровоцировал оказавшийся не в своей полосе самосвал IVECO. Как стало известно, за рулем находился мужчина в возрасте 36 лет.
Фура выехала на встречную полосу, после чего произошло столкновение с другими машинами. Лишь три автомобиля получили минимальные повреждения и все еще пригодны для эксплуатации.
В региональном управлении МЧС России отметили, что для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Меж тем в Сети появились кадры с места аварии, на которых можно увидеть транспортные средства с разбитыми стеклами и оторванными бамперами.