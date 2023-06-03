Названа предварительная причина массового ДТП на Софийской улице в Петербурге

В региональном управлении МЧС России отметили, что для оказания помощи пострадавшим на место прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Меж тем в Сети появились кадры с места аварии, на которых можно увидеть транспортные средства с разбитыми стеклами и оторванными бамперами.