В Сочи семилетняя девочка умерла после избиения сожителем матери

Девочка из города Сочи скончалась после того, как сожитель матери ударил ее ремнем более десяти раз. Как сообщает местное управление СК, на состояние ребенка после инцидента длительное время не обращали внимания.
По данным правоохранителей, 24-летний мужчина хотел наказать семилетнюю девочку за непослушание. Он нанес 15 ударов по разным частям тела.
В течение нескольких дней ребенок чувствовал себя плохо, но взрослые не придавали этому значения. Позже мать все же вызвала скорую помощь. Спасти девочку не удалось. Правоохранители возбудили уголовное дело. Сожителю матери грозит до 20 лет колонии.
Ранее петербуржец грозился выкинуть малолетнего сына из окна седьмого этажа из-за видений. Ему показалось, что в дом кто-то хотел ворваться.