Трое из пострадавших в ДТП на юго-востоке Петербурга находятся в тяжелом состоянии

Среди пострадавших в массовом ДТП на юго-востоке Петербурге есть дети, сообщил ФАН начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.
В результате аварии столкнулись десять автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек. Двое из них — дети 2006 и 2016 годов рождения.
«Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — рассказал Степченко Федеральному агентству новостей.
На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия.
Страшная авария ранее произошла в Воротынском районе Нижегородской области. Жертвами ДТП стали шесть человек.