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Трое из пострадавших в ДТП на юго-востоке Петербурга находятся в тяжелом состоянии

Происшествия
Трое из пострадавших в ДТП на юго-востоке Петербурга находятся в тяжелом состоянии

Среди пострадавших в массовом ДТП на юго-востоке Петербурге есть дети, сообщил ФАН начальник пресс-службы регионального главка МВД Вячеслав Степченко.

В результате аварии столкнулись десять автомобилей. По предварительным данным, пострадали семь человек. Двое из них — дети 2006 и 2016 годов рождения.

«Трое из пострадавших в тяжелом состоянии. Часть пострадавших экстренным службам пришлось деблокировать с помощью гидравлического инструмента», — рассказал Степченко Федеральному агентству новостей.

На месте аварии уже работают сотрудники ГИБДД. Правоохранители проводят проверку и устанавливают детали происшествия.

Страшная авария ранее произошла в Воротынском районе Нижегородской области. Жертвами ДТП стали шесть человек.
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