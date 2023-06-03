Зампостпреда РФ при ООН Евстигнеева заявила о неуклонном нарушении оружейного эмбарго в Ливии

Нью-Йорк, 3 июня. Заместитель постоянного представителя России в Организации Объединенных Наций Анна Евстигнеева выступила с речью на заседании Совета Безопасности по Ливии. Об этом сообщило Постпредство РФ при ООН.
Анна Евстигнеева заявила, что Россия была первой, кто добился успеха в создании механизма для контроля над потоком оружия в Ливию, и напрямую заинтересована в его дальнейшем улучшении и эффективности.
«Российская Федерация, как и в прошлом году, воздержалась при голосовании по подготовленному Францией проекту резолюции по обеспечению выполнения оружейного эмбарго», — добавила она.
Дипломат сообщила, что в настоящее время ситуация не улучшилась и поток оружия по-прежнему поступает в регион. Кроме того, чересчур выборочная проверка на границе привела к росту случаев нарушения оружейного запрета.
«В предстоящем году мы, конечно, продолжим внимательно следить за работой "Ирини" (Средиземноморская операция военно-морских сил ЕС. — Прим. ред.), особенно в плане соответствия ее действий нормам морского права и положениям профильных резолюций СБ», — сказала она.
Ранее заместитель постоянного представителя России в ООН Анна Евстигнеева заявила, что США не готовы к конструктивному диалогу с Северной Кореей для урегулирования разногласий.