В Красноярском крае главу фонда капремонта задержали в момент получения взятки

В Красноярском крае задержан генеральный директор фонда капремонта МКД Михаил Попелышев по подозрению в получении взятки в размере 6,6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
По предварительным данным, Попелышев предложил знакомому руководителю строительной фирмы контракты по местным работам за 12 миллионов рублей. Глава фонда в свою очередь обещал не обращать внимания на плохое качество работ.
В начале мая чиновник получил первую взятку в размере 1,6 миллионов рублей. Через месяц ему дали еще пять миллионов. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали Попелышева на месте получения денежных средств. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.
Ранее сообщалось, что Прокуратура Оренбурга просит взыскать в доход государства полученные в качестве взятки деньги.