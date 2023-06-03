В Красноярском крае главу фонда капремонта задержали в момент получения взятки

В начале мая чиновник получил первую взятку в размере 1,6 миллионов рублей. Через месяц ему дали еще пять миллионов. Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю задержали Попелышева на месте получения денежных средств. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ.