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Чехия намерена взимать с России плату за аренду земли под дипломатическими зданиями

Политика
Чехия намерена взимать с России плату за аренду земли под дипломатическими зданиями

Прага собирается взимать с России плату за использование земли под дипломатическими зданиями, сообщает агентство CTK со ссылкой на документы чешского МИД.

Власти страны считают, что Москва использует эти строения не в дипломатических целях, пишут авторы издания. Речь идет о зданиях, где располагается генконсульство в Брно и Карловых Варах, а также дома в Праге. В этот же список чешские дипломаты включили храм Святой Людмилы, расположенный в столице на Сибирской площади.

Всего Чехия намерена потребовать плату за 59 земельных участков. Их общая площадь составляет 49 271 квадратных метров, отметили журналисты.

Ранее МИД России прокомментировал требование Германии о закрытии генконсульств в четырех немецких городах. В Москве считают такой шаг властей ФРГ недружественным, сообщили в ведомстве.
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