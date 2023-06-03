Чехия намерена взимать с России плату за аренду земли под дипломатическими зданиями

Прага собирается взимать с России плату за использование земли под дипломатическими зданиями, сообщает агентство CTK со ссылкой на документы чешского МИД.
Власти страны считают, что Москва использует эти строения не в дипломатических целях, пишут авторы издания. Речь идет о зданиях, где располагается генконсульство в Брно и Карловых Варах, а также дома в Праге. В этот же список чешские дипломаты включили храм Святой Людмилы, расположенный в столице на Сибирской площади.
Всего Чехия намерена потребовать плату за 59 земельных участков. Их общая площадь составляет 49 271 квадратных метров, отметили журналисты.
Ранее МИД России прокомментировал требование Германии о закрытии генконсульств в четырех немецких городах. В Москве считают такой шаг властей ФРГ недружественным, сообщили в ведомстве.