Чехия намерена взимать с России плату за аренду земли под дипломатическими зданиями

Власти страны считают, что Москва использует эти строения не в дипломатических целях, пишут авторы издания. Речь идет о зданиях, где располагается генконсульство в Брно и Карловых Варах, а также дома в Праге. В этот же список чешские дипломаты включили храм Святой Людмилы, расположенный в столице на Сибирской площади.