Появился трейлер второго сезона продолжения сериала «Секс в большом городе»

В новом промо-материале поклонников ожидает встреча с полюбившимися персонажами. Действия разворачиваются спустя 11 лет после завершения второй части полнометражного фильма. Премьера запланирована на лето 2023 года. На сервисе Max первые две серии появятся 22 июня.