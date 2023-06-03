Появился трейлер второго сезона продолжения сериала «Секс в большом городе»

Трейлер нового сезона сериала «И просто так» появился в Сети. Проект является продолжением известной франшизы «Секс в большом городе».
В новом промо-материале поклонников ожидает встреча с полюбившимися персонажами. Действия разворачиваются спустя 11 лет после завершения второй части полнометражного фильма. Премьера запланирована на лето 2023 года. На сервисе Max первые две серии появятся 22 июня.
Как сообщает издание Deadline, в проекте примет участие актриса Ким Кэтролл. На экране она воплотила образ Саманты Джонс.
Ранее стало известно, что актриса Анастасия Сиваева может появиться в продолжении сериала «Папины дочки». В предыдущих эпизодах она играла роль Даши Васнецовой. На ее возвращение указывает видео режиссера, где упоминается Сиваева.